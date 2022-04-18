За словами екологів, у озеро скидали будівельні відходи, так звану «будівельну пульпу»

Поліція розслідує справу про злив нечистот у Тернопільський став. Трубу, з якої витікали відходи з будівництва, виявили працівники Держекоінспекції на території ландшафтного парку. Хто саме встановив цю трубу, з'ясовують правоохоронці.

Про скид відходів у водойму першою повідомила Держекоінспекція області у п'ятницю, 15 квітня. Зазначалось, що працівники виявили скид будівельної суміші в межах регіонального ландшафтного парку

«Загребелля».

«Виявлено факт скидання будівельної пульпи у Тернопільський став при будівництві багатоквартирного житлового комплексу. Спеціалістами відібрано на дослідження зразки ґрунту та води, заміряно площі забруднення для нарахування збитків заподіяних навколишньому природному середовищу та для притягнення до відповідальності винних осіб», – йдеться у повідомленні.

У поліції цю ситуацію прокоментували пізніше, в понеділок 18 квітня. «На момент прибуття правоохоронців з труби нічого не витікало, але слідчі встановлюватимуть, хто і для чого вивів трубу у Тернопільський став, а екологи взяли зразки води та грунту, аби визначити, що потрапляло у воду», – зазначають правоохоронці.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 3,4 тис. грн.