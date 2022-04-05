Вночі у понеділок, 4 квітня, збита російська крилата ракета впала на склад з аміачними міндобривами, що у Кременецькому районі на Тернопільщині. Із шести пошкоджених резервуарів витекла частина хімікатів. Заміри станом на 17 годину наступного дня показали перевищення аміаку у декілька разів в річці Іква. Зафіксували також загибель риби. Наразі мешканцям району по руслу річки Іква не рекомендують вживати воду із криниць. До населеного пункту, де стався інцидент, обіцяють довозити питну та технічну воду.

Про інцидент розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш у вівторок, 5 квітня. За його словами, напередодні вночі, близько 23:00, ворог випустив ракету по об'єкту критичної інфраструктури на Тернопільщині. Втім, військові її збили, і ракета впала на інший об'єкт, де зберігались рідкі мінеральні добрива, до складу яких входить аміак.

«Вона нанесла величезний удар цьому підприємству і в результаті потрапляння осколків ракети в резервуари був витік міндобрив на грунт. Було проведено заміри і вночі, зранку, і в обід нашим лабораторним центром. Аналізи показували, що істотного перевищення вмісту аміаку не було. Але ввечері, станом на 17 годину, ми побачили, що іде зростання кількості аміаку в воді», – зазначив Володимир Труш.

Відтак мешканцям Кременецького району по руслу річки Іква радять не вживати питну воду з криниць. Також заборонений вилов риби з місцевих водойм. Підприємствам, які знаходяться по руслу річки Іква, заборонено використовувати річкову воду для промивки обладнання. Для мешканців населеного пункту, де стався інцидент, незабаром привезуть питну та технічну воду.

За словами екологів, наслідки не є критичними, небезпека мине за 3-4 дні. Втім, точних вказівок щодо відновлення вживання води слід очікувати від офіційних органів.