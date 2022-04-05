В ніч на вівторок, 5 квітня, Повітряні сили ЗСУ відбили ракетну атаку російських винищувачів, яка була здійснена з території Білорусі у бік західних областей України.

Як повідомили в Повітряному командуванні «Захід», уночі 5 квітня два винищувачі Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

«Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль», – йдеться в повідомленні Повітряного командування «Захід».

Також цієї ночі українські військові знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які окупанти використовували для наведення ракет та розвідки щодо результатів удару.