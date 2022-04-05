ЗСУ стримують наступ російської армії на Донбасі

Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та готуються до наступальної операції на сході України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета – встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці вівторка, 5 квітня.

За даними Генштабу, на Донецькому і Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

Ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка та Золота Нива.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга російська армія проводила штурмові дії, однак безуспішно. Також російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

«На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України», – зазначили в Генштабі.