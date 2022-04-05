Окупанти сім разів влучили снарядами у фенольний завод

Минулої доби російські окупанти продовжили потужні обстріли у зоні ООС на Донбасі. Обстрілювали цивільну інфраструктуру, влучили в фенольний завод у Донецькій області. Постраждали люди.

Як повідомляється на сторінці ООС у Facebook, унаслідок обстрілу російськими окупантами населених пунктів Новосілка, Георгіївка, Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено шість житлових будинків, поранені четверо мешканців.

«Зафіксовано сім влучань у Фенольний завод, під час яких було пошкоджено три ректифікаційні колони три збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди», – йдеться в повідомленні. Водночас у штабі ООС запевнили, що через вибухи на хімзаводі небезпеки для навколишнього середовища не має.

Окрім того, унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька пошкоджено чотири об’єкти, зокрема, склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі.

Перебито газопровід в населеному пункті Сєвєродонецьк. Без газопостачання залишається населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів).

Унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла. Без водопостачання Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та шість частково.