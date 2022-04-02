Кременчуцький НПЗ – найбільший нафтопереробний завод в Україні

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що внаслідок повітряної атаки на Кременчук, яка сталася під ранок суботи, 2 квітня, росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ).

«Подробиці обстрілу Кременчука. Тепер можу заявити офіційно. Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію», – заявив Лунін ввечері 2 квітня.

Він зазначив, що наразі відомо про кількох постраждалих, які отримали опіки, але запевнив, що їхньому життю нічого не загрожує. Окремо голова Полтавської ОВА закликав жителів регіону не шикуватися в черги на АЗС і не створювати штучний дефіцит.

Водночас досі невідомо, яким чином росіяни обстріляли Кременчуцький НПЗ. Вранці Лунін повідомляв, що на Кременчук було здійснено авіаналіт. Однак, крім авіанальотів, ворог також використовує ракетні удари.

Кременчуцький НПЗ належить компанії «Укртатнафта», на ньому працюють понад 4300 людей. Він є найбільшим підприємством з виробництва нафтопродуктів в Україні і єдиним великим НПЗ, який досі працює.

43,05% акцій «Укртатнафти» належать державі в особі НАК «Нафтогаз України», 56% акцій – офшорним структурам Ігоря Коломойського й Олександра Ярославського.