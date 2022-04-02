Частина ракети, якою росіяни обстрілюють мирні українські міста

У ніч на суботу, 2 квітня, російські війська завдали ракетного удару по одному з інфраструктурних обʼєктів Полтави, а також нанесли багато ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Кременчука. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках», – написав він.

Інформацію про обстріли також підтвердив полтавський міський голова Олександр Мамай.

«Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото. Зберігаємо спокій. І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу», – додав Мамай.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні вночі росіяни завдали масштабного ракетного удару по місту Дніпро і обстріляли з «Градів» Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок останнього обстрілу загорілася АЗС.