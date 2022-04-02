Росіяни завдали масштабного ракедного удару по місту Дніпро і обстріляли з «ГрадІв» Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок останнього обстрілу загорілася АЗС.

Про масований ракетний удар по Дніпру, який відбувся увечері 1 квітня, повідомили «Суспільне» й «Українська правда». За різними даними, у місті було чутно від трьох до десяти вибухів, однак офіційної інформації про ці ракетні удари військова адміністрація Дніпропетровської області наразі не повідомляла. Куди влучили ракети і яку частину з них вдалося збити силам ППО – невідомо. Відповідно, інформація про загиблих чи постраждалих станом на ніч суботи також відсутня.

Про обстріл околиці Кривого Рогу з реактивної системи залпового вогню «Град», який стався вночі 2 квітня, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в коментарі «Українській правді». «Обстріляли “Градами” виїзд в Інгулець. Горить заправка», – сказав він.

Нагадаємо, раніше у п’ятницю росіяни з Криму випустили три ракети по Одеській області.