Росіяни випустили з Криму три ракети по Одещині
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Ракети випустили з Криму
Ввечері 1 квітня росіяни випустили по Одещині три ракети. Їх запустили з Криму. Є простраждалі.
«Щойно противник здійснив удар трьома ракетами населений пункт в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму», – повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, є постраждалі.
Нагадаємо, 15 березня росіяни нанесли авіаудари та обстріляли з кораблів два населені пункти на Одещині. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла про використання росіянами заборонених касетних бомб у Одеській області.
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