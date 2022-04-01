Ракети випустили з Криму

Ввечері 1 квітня росіяни випустили по Одещині три ракети. Їх запустили з Криму. Є простраждалі.

«Щойно противник здійснив удар трьома ракетами населений пункт в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму», – повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, є постраждалі.

Нагадаємо, 15 березня росіяни нанесли авіаудари та обстріляли з кораблів два населені пункти на Одещині. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла про використання росіянами заборонених касетних бомб у Одеській області.