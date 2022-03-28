У понеділок, 28 березня, генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про наявність доказів використання заборонених касетних бомб у Одеській та Херсонській областях.

Під час брифінгу Ірину Венедіктову запитали, чи може вона підтвердити застосування росіянами заборонених боєприпасів у Києві.

«Я б ще поки [про це] не говорила, поки ми не маємо конкретних доказів, але що стосується інших регіонів, ми маємо докази. Ми маємо докази у Одеській і Херсонській областях, де застосовуються безпосередньо касетні бомби», – відповіла Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що прокуратури має інформацію застосування й іншої забороненої зброї, зокрема завдяки матеріалам ЗМІ, проте вона не може говорити про це, оскільки не має відповідних доказів. Зокрема, осколків снарядів, експертизи ґрунту і тд.

Касетний боєприпас – це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. У бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

У разі застосування у житлових районах міста касетні бомби можуть призводити до значних втрат серед населення. Цей вид озброєння було заборонено Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року.

Додамо, що нещодавно Офіс генпрокурора також повідомляв про використання заборонених касетних боєприпасів на Дніпропетровщині.