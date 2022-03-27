Після звільнення Тростянця від російської окупації у Росії звільнили одного генерала, а командир полку застрелився. Тим часом ЗСУ вигнали окупантів з ще одного села. Ворог продовжує марно сподіватись захопити Україну, а наші військові показують, де ж його справжнє місце.

ZAXID.NET підсумовує тридцять другий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вчора наші захисники звільнили Тростянець, а сьогодні стало відомо, що командир російського полку після цього застрелився, а генерала звільнили. ЗСУ сьогодні вигнали окупантів з ще одного села – цього разу Гусарівка на Харківщині, може завтра теж чекати хороших новин?

Росіяни застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині, обстріли були на Луганщині, а через сильну пожежу у лісі біля Чорнобиля є загроза підвищення радіації. Там горить 10 тисяч гектарів лісу.

Речник Зеленського Сергій Никифоров дорікнув Заходу у відсутності реакції на обстріл Львова, місто вчора двічі обстріляли ворожими ракетам. Він певний, російські ракети будуть падати все ближче до НАТО.

Хоробрі серця Славутича – розповідаємо , як мешканці міста на кордоні з Білоруссю протистоять окупації.

Щодо тимчасово окупованих територій, то російські загарбники примусово вивезли уже 40 тис. українців до Росії, Білорусі або углиб окупованих територій.

Втрати російських окупантів

Чудове заняття для підняття бойового духу – рахувати, скільки ворожої техніки знищили українські захисники. ЗСУ знищили сім ворожих танків, бойові машини та ще 20 росіян, на Харківщині також знищили російський винищувач Су-34, а на Чернігівщині захопили колону нової техніки росіян.

Після провалу в Тростянці російського генерала звільнили, а командир полку застрелився. Українці також ліквідували командира морпіхів Чорноморського флоту РФ.

Станом на ранок 27 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 16600 військових. Також було знищено:

танків – 582 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 664 (+24);

артилерійських систем – 294 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 93 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 52 (+1);

літаків – 121 (+4);

гелікоптерів – 127 (+0);

автомобільної техніки – 1 144 (+13);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 73 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 56 (+0);

спеціальна техніка – 21 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Луганщині через російські обстріли загинула дитина, ще двоє цивільних травмовані. Росіяни також вбили п’ятьох людей під час обстрілу містечка на Харківщині, за останню добу в області загинуло 10 людей.