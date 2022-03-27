У неділю, 27 березня мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили російський винищувач Су-34. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії», – написав Синєгубов.

Додамо, що українські захисники також звільнили від російських окупантів село Гусарівка на Харківщині. ЗСУ знищили велику кількість російської техніки і близько сотні солдатів.

Нагадаємо, що за 30 днів війни з Україною Росія втратила уже понад 16,6 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.