ЗСУ вибили російських окупантів з села на Харківщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Село було окуповане батальйонно-тактичними групами РФ за підтримки російського спецназу
Українські захисники звільнили від російських окупантів село Гусарівка на Харківщині. Знищено велику кількість російської техніки і солдатів.
«Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті»,– йдеться в повідомленні Збройних сил України в неділю, 27 березня, у Facebook.
Знищено велику кількість техніки росіян у селі Гусарівка (фото ЗСУ)
За даними ЗСУ, знищено близько 60 одиниці техніки окупантів. Втрати особового складу уточнюються, але становлять не менше як сотню.
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