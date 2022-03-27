Село було окуповане батальйонно-тактичними групами РФ за підтримки російського спецназу

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Гусарівка на Харківщині. Знищено велику кількість російської техніки і солдатів.

«Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті»,– йдеться в повідомленні Збройних сил України в неділю, 27 березня, у Facebook.

Знищено велику кількість техніки росіян у селі Гусарівка (фото ЗСУ)

За даними ЗСУ, знищено близько 60 одиниці техніки окупантів. Втрати особового складу уточнюються, але становлять не менше як сотню.