Зеленський нагородив командувача Сухопутних військ Олександра Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня за оборону Києва

За час вторгнення Росії в Україну збройні сили відбили у ворога понад 30 населених пунктів Київської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення у п’ятницю, 18 березня.

За словами Володимира Зеленського, Збройні Сили України уже звільнили понад 30 населених пунктів Київської області, які в різний час були тимчасово захоплені росіянами.

Зеленський розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Водночас заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Києві повідомив, що українські військові укріплюють захист Києва.

«На сьогодні, по Правому берегу ворог зупинений майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По Лівому берегу його зупинили. Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони», – розповів Грузевич.

За словами Грузевича, навколо столиці діє система ППО. Однак ракети, які збиваються, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

«Два складних напрямки, з яких противник наносить ракетні удари – з Чорного моря і зі сторони Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі йде робота над системою, яка до мінімуму зведе потрапляння ракет у цивільне населення», – зазначив Грузевич.