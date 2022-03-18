У Києві росіяни обстрілюють здебільшого житлові райони з мирним населенням

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у Києві загинули 222 людини, із них 60 цивільних громадян. Серед жертв – четверо дітей. Про це 18 березня повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. У тому числі: 18 дітей, три водії швидкої, один лікар швидкої», – розповів Микола Поворозник.

З інфраструктури у столиці знищено 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. У 55 будинках пошкоджено фасади, балкони та вікна.

За цей важкий період у Києві народилися 757 дітей: 403 хлопчики та 354 дівчинки. Серед новонароджених – 13 двієнь.

Нагадаємо, схожу кількість людських жертв має і Чернігів. Там росіяни вбили вже понад 200 цивільних жителів, повідомив мер Владислав Атрошенко. Найбільших втрат зазнало місто Маріуполь, за попередньою інформацією, там загинули понад 2300 мешканців.