На місці працюють рятувальники та медики

Уранці п’ятниці, 18 березня, російські військові злочинці завдали удару по житловому кварталу в Подільському районі Києва. Про це повідомили у КМДА.

«Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі», – сказано в повідомленні.

На місці вже працюють рятувальники та медики.

фото ДСНС

Своєю чергою, в ДСНС України повідомили, що залишки збитої ракети впали на 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі столиці. Загорілися з 1 по 3 поверхи.

відео ДСНС

За попередньою інформацією рятувальників, врятовано 12 людей, евакуйовано 98. Чотири людини отримали травми, одна людина загинула.

Згідно з уточненими даними від мера Києва Віталія Кличка, внаслідок обстрілу окупантів одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

Нагадаємо, що шестеро людей загинули від обстрілу касетними бомбами селища на Харківщині.