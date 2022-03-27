Через окуповану зону відчуження неможливо загасити пожежу, яка дуже стрімко поширюється

У зоні відчуження, біля Чорнобильської АЕС, через бойові дії сталося понад 30 пожеж. Станом на 27 березня, горить вже 10 тис. гектарів лісу, повідомила уповноважена ВР з прав людини, Людмила Денісова. Вона попередила, що підвищення рівня радіації може бути не лише в Україні, а й Європі та Білорусі.

Через захоплення росіянами зони відчуження, проконтролювати і загасити пожежу – неможливо.

«Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та краінам Європи. Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час», – написала Людмила Денісова.

Вогонь може дістатися і до сховища із відпрацьованим ядерним паливом та до сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони.

«️Звертаюся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу», – додала Денісова.

Нагадаємо, росіяни увійшли на територію Чорнобильської АЕС 24 лютого. Військові взяли в заручники персонал станції. А нещодавно, 23 березня, окупанти розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 мільйонів євро, унікальність якої – у потужних аналітичних можливостях.