Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро, унікальність якої – у потужних аналітичних можливостях. Лабораторія налічувала майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі, повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у ніч на середу, 23 березня.

«Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивними відходами), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій», – сказано в повідомленні.

На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян. Також у лабораторії було майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

Нагадаємо, російські загарбники захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день масштабного вторгнення в Україну – 24 лютого.