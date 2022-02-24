Російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Персонал станції заблокований на території станції. Про це під час оперативного брифінгу ввечері, 24 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона та всі об’єкти АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупуваннями», – сказав Денис Шмигаль.

За даними керівництва Чорнобильської зони та АЕС, жертв та постраждалих наразі немає.

Раніше вторгнення на територію ЧАЕС російських військ повідомляла про захоплення Чорнобильської АЕС повідомляв президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

«Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Це оголошення війни всій Європі», – повідомив президент.

Российские военнослужащие в Чернобыльской АЭС pic.twitter.com/BSvjHSwxon — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 24, 2022

В Офісі президента вважають, що це «одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні», оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або «скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти».

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