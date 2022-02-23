Володимир Зеленський закликав росіян прислухатися до голосу розуму і здорового глузду

Президент України Володимир Зеленський у черговому відео, опублікованому в ніч з 23 на 24 лютого, звернувся до громадян Росії щодо ситуації на Донбасі. Відеозвернення він записав російською мовою. Він зазначив, що ініціював телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, проте відповіді не отримав, тому вирішив звернутися безпосередньо до росіян.

За його словами, вздовж кордону України з Росією стоїть 200 тисяч російських військових, і російська влада погодила їхнє просування в Україну, що може спровокувати війну в Європі.

«Вам кажуть, що це принесе звільнення народу України. Але український народ – вільний. […] Україна у ваших новинах і Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни, і головна їхня відмінність у тому, що наша – справжня. […] Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру, будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують один одного культурно, проте це не робить їх одним цілим, не розчиняє нас у вас. Ми різні, але це не привід бути ворогами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що росіянам говорять, що він віддасть наказ наступати, стріляти та бомбити: «Що бомбити? Донецьк, у якому я бував десятки разів? […] “Донбас-Арену”, де я вболівав з місцевими за наших хлопців на Євро? Парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші хлопці програли?».

«Зауважте, що я зараз говорю російською, але ніхто в Росії не розуміє, про що ці назви, ці вулиці, ці прізвища, ці події. Це вся для вас чуже, незнайоме. Це наша земля, це наша історія. За що ви будете воювати? І з ким?» – запитав він.

Володимир Зеленський закликав росіян прислухатися до голосу розуму і здорового глузду та почути українців, які хочуть миру. Він зазначив, що Україну підтримують багато країн, оскільки йдеться не просто про мир, а про принципи, міжнародне право, право народу на самовизначення та безпеку.

«Це все важливо для нас, для світу, і я точно знаю, що це важливо для вас. Ми точно знаємо, що нам не потрібна війна – ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але якщо на нас будуть наступати війська, якщо в нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя – ми будемо захищатися», – попередив президент України.

Він зазначив, що Україна не несла загрози Росії в минулому, не несе зараз і нести не буде. Водночас вона вимагає гарантій безпеки від всіх країн-підписантів Будапештського меморандуму: оскільки Україна не входить до жодного оборонного альянсу, її безпека залежить від сусідів.

«Війна позбавить гарантій безпеки всіх. Хто від цього найбільше постраждає? Люди. Хто цього найбільше не хоче? Люди. Хто це може цього не допустити? Люди. Чи є ці люди серед вас? Впевнений. Громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, лікарі, блогери і багато інших – звичайні люди», – сказав Володимир Зеленський.

«Я знаю, що моє звернення не покажуть по російському телебаченню. Але громадяни Росії мають його побачити. Вони мають знати правду. А правда в тому, що потрібно зупинитися, поки не пізно. І якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл з вами», – зазначив він у кінці.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого запровадили надзвичайний стан через загрозу повномасштабного вторгнення Росії.