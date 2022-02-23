Жителі Краматорська на тлі обстрілів у Донецькій області вийшли на проукраїнський мітинг

Кілька сотень мешканців Краматорська Донецької області вийшли на мітинг із прапорами України та гаслами «Краматорськ – це Україна!». Акцію приурочили до «марафону єднання», оголошеного 16 лютого до Дня єднання.

Люди стояли з плакатами, на яких були написані гасла «Краматорськ – це Україна!», «Україна за мир», «Ми за мир» тощо.

Як повідомила прес-служба Краматорської міськради, На мітинг, що пройшов у центрі міста, прийшли представники місцевих органів влади, військовослужбовці та мешканці міста. Однак сайт «Краматорск.info» пише, що офіційних промов на мітингу не було.

Мітинг мав на меті показати згуртованість українців та єдність на тлі російської загрози.

Учасники мітингу виконали гімн України.

На завершення мітингу, його учасники виконали «Молитву за Україну».

Нагадаємо, бойовики «ДНР» і «ЛНР» хочуть, аби їм повністю належали території Донеччини й Луганщини. Саме в таких межах їхню «незалежність» визнала Росія. Бойовики вже вимагали від України забрати військових з Донбасу, а президент Росії Володимир Путін, тим часом, отримав дозвіл на використання армії за кордоном, що є ще одним доказом підготовки Росією вторгнення в Україну. До слова, наразі біля кордону з Україною зосереджено понад 150 тис. російських військових.