Ватажки так званих «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник офіційно звернулися до Росії з проханням допомогти у відсічі нібито агресії України. Про це йдеться в документах, які увечері 23 лютого опублікувало російське пропагандистське видання ТАСС, пише «5 канал».

Зокрема, ватажки окупованих територій Донбасу скаржаться президенту держави-агресора Володимиру Путіну, що через нібито агресію України територію так званої «ЛНР» змушені були залишити 50 тис. осіб, а так званої «ДНР» – 40 тис.

Також Пушилін та Пасічник поскаржилися, що Україна начебто не хоче виконувати Мінські домовленості, хоча раніше саме Володимир Путін, до якого звертаються голови окупаційних адміністрацій, оголосив про те, що Мінських домовленостей більше не існує.

Крім того, ватажок сепаратистського утворення «ДНР» назвав дії України «геноцидом».

У своєму зверненні Пушилін та Пасічник посилаються на 3 та 4 статтю договору між так званими "республіками" та Росією, де йдеться про взаємну військову допомогу.

Нагадаємо, 21 лютого Росія визнала «незалежність» «ДНР» і «ЛНР». За словами Путіна, це «визнання» включає території, які повністю збігаються з територіями Донецької та Луганської областей, а не лише ті частини, які окупували бойовики. Водночас Путін запропонував Україні узгодити межі цих псевдореспублік.

Після свого рішення Путін доручив ввести на території псевдореспублік війська, а 22 лютого отримав формальний дозвіл від депутатів на використання армії за кордоном.

Разом з тим, біля українських кордонів Росія зосередила понад 150 тис. військових і військову техніку і, за останніми даними різних розвідувальних служб, напад Росії на Україну може розпочатися найближчим часом. Під загрозою, згідно з цією інформацією, наразі перебувають Київ, Харків і Херсон.