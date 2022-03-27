Речник президента України Сергій Никифоров в ефірі 24 каналу дорікнув Заходу, бо ті не відреагували на потужні ракетні обстріли Львова, 26 березня, тоді, коли президент США Джозеф Байден перебував за кількасот кілометрів від Львова – у Польщі.

За словами Никифорова обстріл Львова, підтверджує слова президента Зеленського, про те, що Росія має апетити за межами України.

«Це демонстрація того, що зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО», – застеріг Никифоров.

Він також відзначив, що не було і особливих реакцій з боку країн НАТО. Президент Байден спочатку заявив, що Путін має піти з посади, але згодом Білий дім виправив його, мовляв, президент не мав на увазі заклики до повалення путінської влади.

Нагадаємо, що у суботу, 26 березня Росія двічі завдала ракетних ударів по Львову. З майже 50 запущених з Севастополя ракет влучили чотири. Перші два удари трапились о 17:00, внаслідок цієї атаки спалахнула нафтобаза, розташована на півночі міста. А за дві години, о 19:00, стало відомо ще про кілька ударів по оборонному заводу.