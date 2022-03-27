Під час огляду місця подій правоохоронці та вибухотехніки вилучили фрагменти ракети

У неділю, 27 березня, російські військові здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Під час огляду місця подій правоохоронці та вибухотехніки вилучили фрагменти ракети. Інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється, військові об’єкти на цій території відсутні.

Касетний боєприпас – це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. У бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

У разі застосування у житлових районах міста касетні бомби можуть призводити до значних втрат серед населення. Цей вид озброєння було заборонено Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року.

Нагадаємо, що Росія не вперше обстрілює українські міста та села забороненими боєприпасами. ООН уже має докази використання касетних боєприпасів в Україні, також по території нашої країни завдавали ударів фосфорними бомбами.