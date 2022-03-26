Ми щодня можемо пишатись нашими захисниками, але сьогодні особливо. ЗСУ звільнили місто Тростянець на Сумщині від російської окупації. Люди, які три тижні боялись виходити з дому та над якими знущались росіяни, знову почуваються в безпеці. Але обстріли в інших містах та областях продовжуються, цього дня вечір був неспокійним для Львова – його двічі атакували російські війська.

ZAXID.NET підсумовує тридцять перший день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ми відбили Тростянець в російських загарбників. ЗСУ звільнили місто на Сумщині, яке три тижні перебували під контролем росіян. Ворог так втікав, що лишав техніку просто на вулиці, а хто не втік – пішов на концерт до Кобзона.

Повітряна тривога, яку оголошували по обіді, була небезпечною для львів’ян. Ворог двічі атакував Львів, спершу наніс два ракетні удари по нафтобазі, а через дві години влучив по заводу ще двома ракетами. На Рівненщині під час другої тривоги росіяни випустили ракету по нафтобазі в місті Дубно.

Якщо львів’яни звуки вибухів чують вкрай рідко, то на Київщині мешканці до них уже звикають. Цього разу ворог обстрілював населені пункти з «Градів». Російські війська також вторглися в Славутич на Київщині. Окупанти захопили місцеву лікарню та викрали мера міста Юрія Фомічіва.

У Харкові під обстріли потрапила ядерна установка «Джерело нейтронів», у місті росіяни також обстріляли меморіал жертвам Голокосту. На Луганщині росіяни намагаються спровокувати гуманітарну катастрофу та прицільно стріляють по продуктових складах.

Добровольці з Білорусі, які підтримують Україну в війні з окупантами, утворили окремий батальйон, який увійшов до складу Збройних сил України. Вони допомагатимуть нам боронити землю від окупантів.

Втрати російських окупантів

Група диверсантів загинула на Одещині відразу після висадки. ЗСУ також знищили ворожий бомбардувальник та безпілотник, на Чернігівщині також підірвали склад з боєприпасами російських військових, а на сході українці відбили чотири атаки і знищили 60 окупантів.

Станом на ранок 26 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 16400 військових. Також було знищено:

танків ‒ 575

бойових броньованих машин ‒ 1640

артилерійських систем – 293

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 91

засоби ППО – 51

літаків – 117

гелікоптерів – 127

автомобільної техніки – 1131

кораблі – 7

цистерн з ПММ – 73

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 56

спеціальна техніка – 19

Пускові установки ОТРК/ТРК – 2.

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Київщині є постраждалі через обстріл населених пунктів з ворожих «Градів». За минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 41 людина.