Росія намагалась висадити десант в Одесі кілька разів з початку війни в Україні

Російські окупаційні війська намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на березі в Одеській області. При спробі висадки ворог був знищений, інформує одеський сайт «Думська» з посиланням на офіцера оперативного командування «Південь» Владислава Назарова.

За словами Назарова, росіяни використовували швидкісні катери. Однак зрештою ворог отримав достойний опір, а самі диверсанти були знищені.

Також повідомляється, що російські військові злочинці продовжують вести розвідку берегової лінії та акваторії Чорного моря за допомогою літальних апаратів. Їм активно протидіє сили українських ППО.

Зауважимо, що Росія намагалась висадити десант в Одесі кілька разів з початку війни в Україні. Втім українські військові наголошували, що готові відбити будь-яку атаку у напрямку Одеси.

Як повідомлялось раніше, СБУ затримала колишнього учасника терористичної організації «ДНР», який придбав кілограм вибухової речовини в Одесі.