Українські військові ліквідували морських піхотинців РФ, які намагалися зайняти узбережжя Одеси. Про це у вівторок, 22 березня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За словами Братчука, особовий склад морської піхоти РФ, який намагався висадитись на узбережжі Одеси, уже знищений українськими військовими. Він не уточнив кількість загиблих росіян.

«Тут інформація цікава і приємна надійшла. Частково той особовий склад, який намагався висадитися у нас на одеському узбережжі, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом та під Маріуполем. А залишок так званих морських піхотинців, що ще бовтаються мов лайно у Чорному морі, пішов на корм бичкам», – повідомив Сергій Братчук.

Нагадаємо, 15 березня російські кораблі обстріляли житлові будинки двох населених пунктів на Одещині, використавши близько 90 снарядів.

Росія намагалась висадити десант в Одесі кілька разів з початку війни в Україні. Втім українські військові наголошували, що готові відбити будь-яку атаку у напрямку Одеси.