Російські військові мають суттєві проблеми із забезпеченням

Російські окупанти мають проблеми із забезпеченням своїх військ продовольством та боєприпасами. За даними Генштабу ЗСУ, їхні запаси можуть вичерпатися за три дні.

«У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці вівторка, 22 березня.

За даними Генштабу, в Охтирському районі Сумської області зафіксовані факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення «ЛНР». Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.

«Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має. Також російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу щодо залучення до війни в Україні збройних сил Білорусі.