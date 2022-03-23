СБУ затримала колишнього учасника терористичної організації «ДНР», який придбав кілограм вибухової речовини в Одесі. Про це спецслужба повідомила 23 березня.

Як повідомляє СБУ в Одеській області, оперативники затримали чоловіка, який брав участь у бойових діях на тимчасово окупованої території Донбасу у складі терористичної організації «ДНР». Слідство встановило, що він у 2015 році добровільно приєднався до так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського», де «служив» у складі підрозділу матеріального забезпечення.

Згодом зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Весь час він ретельно приховував свою участь у НЗФ «ДНР».

Зараз чоловік потрапив у поле зору СБУ, коли придбав в Одесі кілограм вибухової речовини «гексоген». Бойовика затримано згідно зі ст. 208 КПК України.

Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.