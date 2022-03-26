Біля невеликого села Вишневе, що на Чернігівщині, українські військові завдали удари по колоні російської техніки та складу боєприпасів. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на ОК «Північ».

В Оперативному командуванні «Північ» журналістам підтвердили інформацію про те, що ЗСУ вразили позиції росіян біля села Вишневе, що в 35 км від Чернігова. Українські військові завдали ударів по складу з боєприпасами та знищили військову техніку окупантів.

Відомо, що пожежа на складі з боєприпасами росіян тривала 5 годин, розривалися снаряди.

Серед іншого ЗСУ знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, які глушили сигнал державних мовників. Мовлення українського радіо поновлене.

Нагадаємо, 24 березня на Чернігівщині сили спротиву Сіверщини знищили частину російської техніки та особового складу.