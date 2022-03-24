Після атаки українців росіяни почали розбігатися, але чернігівці краще орієнтуються на своїй місцевості

24 березня на Чернігівщині сили спротиву Сіверщини знищили частину російської техніки та особового складу. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«Десь в лісах Чернігівщини «загубилися» не менше ніж два «Тигри», танк та «КамАЗ» орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать», – написали на сторінці ОК «Північ» у Facebook.

Наразі точної інформації про кількість знищених росіян немає.

У денному зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич: «Противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку».

Нагадаємо, на півночі України Збройні сили України захопили колону забезпечення російських військ. Успішними були маневри українських військових і біля Маріуполя, де знищили техніку окупантів.