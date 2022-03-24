Втрати росіян у війні проти України.

Колону з пальним російської армії захопили ЗСУ

Збройні сили України захопили колону забезпечення російських військ на півночі України. «На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці четверга, 24 березня. Знищена колона забезпечення армії РФ (фото ЗСУ) Нагадаємо, від початку великої війни в Україні російська армія втратила значну частину військової техніки та особового складу. Зокрема, українські військові захопили понад 70 цистерн з паливом, які призначалися для забезпечення армії окупантів.

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