ЗСУ захопили колону забезпечення російських військ
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Колону з пальним російської армії захопили ЗСУ
Збройні сили України захопили колону забезпечення російських військ на півночі України.
«На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці четверга, 24 березня.
Знищена колона забезпечення армії РФ (фото ЗСУ)
Нагадаємо, від початку великої війни в Україні російська армія втратила значну частину військової техніки та особового складу. Зокрема, українські військові захопили понад 70 цистерн з паливом, які призначалися для забезпечення армії окупантів.
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