Бійці «Азову» вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки росіян

У Маріуполі бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки росіян.

«Мінометники полку «Азов» продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру», – повідомили 24 березня у Telegram-чаті полку «Азов».

Також вони оприлюднили відео.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі бійці «Азову» знищили техніку та піхоту російських окупантів, а перед цим також знищили склади з боєприпасами та техніку ворога.

Зазначимо, що російські війська безжально бомблять Маріуполь, місто вже знищено на 90%. ZAXID.NET поспілкувався з мешканцями Маріуполя, яким вдалось вижити у цьому пеклі та розповів, як рускій мір знищує це місто.