Унаслідок атаки ворога знищено щонайменше п’ять житлових будинків

У суботу, 26 березня, ворог вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Як повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов, унаслідок обстрілів є постраждалі серед цивільних, зокрема одна дитина.

«Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина. Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з «градів» громадян і їх оселі», – написав Нєбитов, оприлюднивши фото та відео зруйнованих будинків.

Він додав, що слідчими поліції Київщини вже задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.

«Ці виродки відповідатимуть за кожен злочин проти людства скоєний в Україні!», – написав очільник поліції Київщини.