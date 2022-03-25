Поки українські рятувальники розбирають завали від попередніх обстрілів, ворог завдаває нові авіаудари. Сьогодні стало відомо, що з-під завалів драмтеатру у Маріуполі витягнули тіла 300 мирних мешканців, точну кількість жертв цього теракту ще встановлюють, бо рятувальники продовжують пошуки. Проте не все так добре у російській армії, військові постійно скаржаться на умови служби, ставлення керівництва, брак їжі, фінансування та навіть цілими групами відмовляються воювати.

ZAXID.NET підсумовує тридцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Шість крилатих ракет по Вінниці. На щастя, частину вдалось збити ще у повітрі, але унаслідок ворожого обстрілу у місті суттєво зруйнували об’єкти інфраструктури. У Харкові з «Градів» обстріляли центр гуманітарної допомоги, який розташовувався у поліклініці.

На Чернігівщині окупанти знищили архівні документи СБУ про радянські репресії проти українців.

У Мелітополі 70 військових РФ влаштували бунт і відмовились воювати з Україною. Водночас у тому ж Мелітополі, яке зараз в тимчасовій окупації і сильно потерпає від нестачі їжі, вдалося доставити 15 тонн гуманітарної допомоги. Однак місцеві колаборанти не дозволяють її роздавати мешканцям.

Аналітики волонтерської спільноти InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

Втрати російських окупантів

ЗСУ знищили на Харківщині вертоліт, розвідників і радіоелектронний комплекс РФ, у Чорнобаївці ліквідували російського генерала Якова Рєзанцева.

Впродовж місяця війни СБУ знищила 20 диверсійних груп, ще 350 диверстанів було затримано живими. Українські військові захопили уже 117 російських танків. За рахунок трофейної техніки ЗСУ мають більше танків, ніж на початку війни.

Станом на ранок 25 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 16100 військових. Також було знищено:

танків – 561 (+31);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 625 (+28);

артилерійських систем – 291 (+11);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 90 (+8);

засобів протиповітряної оборони – 49 (+2);

літаків – 115 (+7);

гелікоптерів – 125 (+1);

автомобільної техніки – 1 089 (+56);

легких швидкісних катерів/кораблів – 5 (+1);

цистерн з паливом – 72 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 53 (+3);

спеціальна техніка – 18 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу центру гуманітарної допомоги у Харкові поранення отримали семеро людей, четверо з них загинули. Унаслідок нічних обстрілів Рубіжного загинули двоє мирних мешканців.

Під руїнами драмтеатру в Маріуполі знайшли близько 300 тіл загиблих. Рятувальники досі не можуть повністю розібрати завали, тому кількість жертв варварського бомбардування може зрости.