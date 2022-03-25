У чернігівському архіві СБУ зберігалось близько півмільйона розсекречених справ про репресії проти українців у XX ст.

25 березня російські окупанти знищили архівний відділ Служби безпеки України на Чернігівщині. У ньому зберігалися документи про репресії проти українців в часи СРСР. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсменки, у підрозділі СБУ в Чернігові зберігалося багато документальних матеріалів. У Чернігові було розсекречено майже півмільйона документів, які уклали у 13 тисяч справ. Робота над цим тривала впродовж 3 років.

«Так само, як колись СРСР всіма можливими способами придушувала дисидентський рух та переслідувала українців за надуманими мотивами, використовуючи ВУНК, НКВС, КДБ. Ці служби засекречували мільйони злочинів проти українців – наших предків розкуркулювали, репресій зазнавали науковці, письменники, педагоги, студенти, лікарі. На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом», – повідомила Людмила Денісова.

Нагадаємо, документи про діяльність радянських каральних спецслужб дозволив розсекретити Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Також росіяни вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в тих регіонах України, які перебувають в їхній тимчасовій окупації. Насамперед знищують літературу про українські визвольні змагання, підручники з історії, а також книжки про новітню історію України – Революцію Гідності, Євромайдан, АТО.