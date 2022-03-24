Кадри з фільму «451 градус за Фаренгейтом» за романом Рея Бредбері, в якому описуються схожі події

Російські війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в тих регіонах України, які перебувають в їхній тимчасовій окупації. Насамперед знищують літературу із згадуванням прізвищ Бандери, Петлюри, Мазепи, а також книжки про новітню історію України – Революцію Гідності, Євромайдан, АТО.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, до «екстремістської» літератури окупанти відносять шкільні підручники з історії України, наукову та популярну історичну літературу, книжки про українські визвольні змагання.

«В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції». Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані «ідеологічні функції», – повідомили в Головному управлінні розвідки.

Усі знайдені за виданим їм переліком книжки вилучають, знищують відразу або вивозять у невідомому напрямку.

«Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані», – додали в ГУР.

Окрім того, в деяких містах окупанти намагаються впроваджувати в обіг свою валюту – російський рубль, як от у Старобільську та Херсоні. А в окупованому Мелітополі у школах викладають російською мовою за новими програмами.

Також російські військові встановлюють колишніх учасників АТО/ООС та викрадають місцевих патріотів. А у пенсіонерів забирають документи.