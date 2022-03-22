Через народний спротив в Херсоні немає навіть умовної «картинки народної підтримки» окупантів

У Херсонській області з квітня поточного року російські окупанти планують вводити в обіг рублі. Як пише «Укрінформ», про це повідомив депутат облради Сергій Хлань.

«Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати «новій адміністрації». Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах», – розповів він.

Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях, адже «рублі це нікчемний папір», а головне, що Херсонщина – це Україна!».

«Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. ХНР все ближче, але відправимо цей «ХНР» за російським кораблем!», – додав Сергій Хлань.

Нагадаємо, що зараз Херсон тимчасово окупований російськими військами. Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.

21 березня у Херсоні на центральній площі російські окупанти розігнали мітинг на підтримку України та закидали мітингувальників світлошумовими гранатами. Серед цивільного населення є поранені.