Через народний спротив в Херсоні немає навіть умовної «картинки народної підтримки» окупантів

Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення «Херсонської народної республіки». Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової «картинки», повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляється, комендатура російського міста Бєлгород проводить розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, але через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

Загалом, окупанти зазнають значних втрат, морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій, кажуть у штабі.

Водночас підрозділи «Росгвардії», що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються за допомогою місцевих колаборантів провести «референдум» про створення «Херсонської народної республіки». Таку інформацію, зокрема, повідомляв голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Депутати Херсонської обласної ради зреагували на ініціативу російських окупантів провести фейковий референдум щодо створення «народної республіки». Увечері 12 березня Херсонська облрада прийняла звернення до керівництва України та наголосила, що не підтримує такі сценарії окупантів, а Херсонщина залишається частиною суверенної та унітарної держави.