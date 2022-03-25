Аналітики InformNapalm повідомляють про можливе використання окупантами зарину

Аналітики волонтерської спільноти InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Як свідчать дані волонтерів, російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук.

20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.

Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.

Також окупаційна пропаганда поширює наративи про «американські біолабораторії в Україні» та «витік патогенів» звідти.

Зауважимо, що раніше російські війська вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній, Краматорськ та неподалік Києва.

Як інформував ZAXID.NET, Центр протидії дезінформації раніше попередив українців про ризик хімічних атак з боку Росії та оприлюднив план дій у разі такої загрози.