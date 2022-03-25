Росіяни годинами не припиняють обстріли

У ніч із четверга на п'ятницю, 25 березня, росіяни продовжували обстрілювати Рубіжне на Луганщині. Нарзі відомо про загибель двох людей. Кількість жертв може бути більшою, через обстріли виникло багато пожеж, зруйновані будинки. Про це у п'ятницю зранку, 25 березня, повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

«Жертв може бути більше, бо палає повсюди, і в деяких місцях, через нестихаючі обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше. Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян», – написав у Telegram-каналі Сергій Гайдай.

За попередніми даними, сьогодні вночі після розриву снарядів загорілися три житлові будинки в центрі Рубіжного.

Також Гайдай повідомив, що в області не вистачає рятувальників на ліквідацію такої великої кількості займань, що виникають одночасно. Лише вчора зафіксували 21 пожежу в житлових будинках. За його словами, рятувальники намагаються встигнути всюди, але часто росіяни годинами не припиняють обстріли.

За словами Сергія Гайдая, російська армія не припиняє обстріли в цьому районі. Лише за вчорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще восьмеро людей, у цих містах та Лисичанську, отримали травми. Окрім цього, пошкоджено 32 об’єкти – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школу та кінотеатр у Сєвєродонецьку, господарські споруди, гаражі та інфраструктуру. Врятувати вдалося 18 мешканців області.

Нагадаємо, учора росіяни скинули на Луганщину заборонені фосфорні бомби, загинули четверо людей. 22 березня окупанти розстріляли людей у черзі за продуктами у Сєвєродонецьку.