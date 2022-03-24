Окупанти застосували на Луганщині авіацію та фосфорні бомби

У четвер вночі, 24 березня, російські окупанти здійснювали ракетні удари на Луганщині та скидали на міста заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби, загинули четверо людей.

«В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою», – написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Зі слів голови ОВА, дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. Підтверджено загибель чотирьох людей, двоє з яких діти, та ще шестеро поранені.

На Луганщині росіяни здійснили рекетні удари та скидали фофорні бомби на міста (фото ОВА)

За даними Сергія Гайдая, обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме, 10 багатоповерхівок та 13 приватних. Було охоплено полум’ям 16 з них.

Знеструмленими на Луганщині залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. Понад 100 тис. споживачів перебувають без світла.