Деякі ракети влучили в об'єкти інфраструктури, завдавши суттєвих руйнувань

У п’ятницю, 25 березня, росіяни завдали шість ракетних ударів по Вінниці. Частину з них вдалося збити у польоті, але є і влучання в об’єкти інфраструктури. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗС України. Інформації про постраждалих немає.

«Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території командування Повітряних сил ЗС України у Вінниці. Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта – влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі», – зазначено у повідомленні.

Точних локацій та наслідків руйнувань ЗСУ з питань безпеки не розголошує.

Про ракетний обстріл також повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Ми під ракетним обстрілом. Тому закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховище», – повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов пізніше повідомив, що внаслідок ракетного удару жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 березня російські військові ракетами обстріляли аеропорт у Вінниці (село Гавришівка), застосувавши стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з акваторії Чорного моря. А 16 березня у Вінниці обстріляли телевежу.