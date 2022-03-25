Росіяни запустили шість крилатих ракет у Вінницю
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У п’ятницю, 25 березня, росіяни завдали шість ракетних ударів по Вінниці. Частину з них вдалося збити у польоті, але є і влучання в об’єкти інфраструктури. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗС України. Інформації про постраждалих немає.
«Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території командування Повітряних сил ЗС України у Вінниці. Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта – влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі», – зазначено у повідомленні.
Точних локацій та наслідків руйнувань ЗСУ з питань безпеки не розголошує.
Про ракетний обстріл також повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
«Ми під ракетним обстрілом. Тому закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховище», – повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов пізніше повідомив, що внаслідок ракетного удару жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, 6 березня російські військові ракетами обстріляли аеропорт у Вінниці (село Гавришівка), застосувавши стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з акваторії Чорного моря. А 16 березня у Вінниці обстріляли телевежу.
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