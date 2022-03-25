В окупованому Мелітополі 70 російських військовослужбовців відмовились воювати проти України. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

«Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ», – йдеться у дописі.

Про бунти серед російських військових і відмови воювати проти України регулярно повідомляєтьсяя ще від початку війни. Зокрема, 12 березня поблизу Одеси 600 російських морських піхотинців також влаштували бунт. Натомість армійське керівництво РФ відновило практику «розстрільних загонів» – ешелонів, які йдуть за основними силами і вбивають тих, хто хоче втекти.

Збройні сили України, коментуючи такі бунти, радять окупантам здаватися в полон.