Десять автобусів більше доби доставляли продукти харчування і ліки до Мелітополя, а тепер гуманітарну допомогу не видають людям

У місто Мелітополь Запорізької області, яке зараз в тимчасовій окупації і сильно потерпає від нестачі їжі, вдалося доставити гуманітарну допомогу. Однак місцеві колаборанти не дозволяють її роздавати мешканцям. Всю продукцію заблокували. Про це повідомив чинний мер Мелітополя Іван Федоров, який змушений опікуватися містом дистанційно з обласного центру.

«Нам вдалося доставити до Мелітополя дуже велику партію гуманітарної допомоги. Це 13 тонн продуктів харчування, 2 тонни дитячого харчування, медикаменти. Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині на вул. Героїв Сталінграду. Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю», – написав Іван Федоров.

За його словами, через численні перепони колона гуманітарного вантажу їхала із Запоріжжя до Мелітополя добу, попри те, що шлях між містами займає 2 години. Зараз окупанти не дозволяють роздати гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

«Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частиною нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта», – уточнив мер Мелітополя.

Окупанти у Мелітополі погрожують та викрадають представників місцевої влади, зокрема і самого мера Івана Федорова, активістів, журналістів. У школах вони запровадили свої програми навчання російською мовою. На території місцевого військового аеродрому російські військові обладнали власну базу, з якої ведуть ракетний обстріл по всій території України.

До слова, як повідомили Сили оборони Запорізького краю, 24 березня в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт і відмовляються виконувати накази керівництва та брати участь в бойових діях проти ЗСУ.