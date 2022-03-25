Поранення отримали семеро людей, четверо з них загинули

У п’ятницю зранку, 25 березня, російські військові обстріляли поліклініку в Основ'янському районі у Харкові. Там був розташований центр гуманітарної допомоги. Унаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей, четверо з них загинули. Про це повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та «Градів» міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали 7 осіб, з яких 4 померли», – написав у Telegram Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення. У полоні окупантів перебуває голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко. Його викрали з власного будинку ще 21 березня.

Синєгубов розповів, що за минулу добу окупанти завдали 55 ударів, було зафіксувано підвищену активність «Градів» та «Ураганів» – близько 240 разів. Увечері ворог двічі обстріляв із реактивної системи залпового вогню термінал аеропорту Харкова. Від окупантів постраждало м. Дергачі: понищена цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

Також він нагадав, що вчора російські війська так само обстріляли пункт видачі «Нової пошти», 6 людей загинули, ще 17 – постраждали.

За словами Олега Синєгубова, сили ЗСУ дають ворогу гарну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова. А також збили 2 ворожі літаки біля Ізюму. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, якi стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету.