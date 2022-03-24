У відділеннях Нової пошти мешканцям Харкова видавали гуманітарну допомогу

24 березня росіяни обстріляли відділення «Нової пошти» на вулиці Академіка Павлова у Харкові, в якому містяни отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу шестеро людей загинули, 15 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт, біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу. За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ», – написав Олег Синєгубов у Telegram.

Кількість постраждалих ще уточнюється.

фото В'ячеслава Мавричева/Суспільне Харків

За інформацією саперів, це були ракети системи «Ураган» з касетними елементами, що несуть сотні уламків, повідомляє Суспільне Харків.

Нагадаємо, що Харків одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів. Росіяни не можуть захопити місто, тому нищать його інфраструктуру та житло місцевих мешканців, скидаючи бомби та запускаючи ракети. За минулу добу росіяни завдали на Харківщині 44 ударів з артилерії, танків і мінометів та 140 ударів з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч».