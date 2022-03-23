Наслідки одного з ворожих обстрілів у Харкові

Харків уже понад три тижні потерпає від ворожих обстрілів, через що у місті зруйновано понад тисячу багатоповерхівок. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, передає «Главком».



За його словами, велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля. Також суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста, зокрема, теплові мережі, водопостачання та каналізація.

Фото зруйнованих у Харкові будинків

«Нині головне перемогти, а потім усе відбудуємо», − наголосив мер. Терехов додав, що не було ані дня з початку війни, щоб Харків не піддавався обстрілам.

Нагадаємо, що Харків одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів. Росіяни не можуть захопити місто, тому нищать його інфраструктуру та житло місцевих мешканців, скидаючи бомби та запускаючи ракети. Маріуполь ворог знищив уже на 90%, а передмістя Чернігова знищені на 60%.