Виїхати з міста практично неможливо через мінування доріг

У Чернігові дуже складна гуманітарна ситуація. Місто сильно зруйноване. Як повідомляє омбудсменка Людмила Денісова, його передмістя зруйновані на 60%, околиці знищені повністю.

За словами уповноваженої з прав людини, з Чернігова виїхала половина населення, залишилися близько 130 тисяч мешканців, це літні, хворі та немічні люди. Виїжджати з Чернігова на Київ дуже небезпечно, адже шляхи заміновані.

«Хтось ризикує виїжджати лісовими стежками. Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді», – пояснила Денісова.

Як щодня інформує голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, зараз Чернігів без електроенергії, водопостачання. Комунальні служби працюють майже цілодобово. Для ремонту інфраструктури місту необхідні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання.

«Працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють воду в мікрорайони міста та на об'єкти критичної інфраструктури – лікарні, ТЕЦ. Полагодити це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах під постійними обстрілами», – повідомила Людмила Денісова.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Сіверському напрямку росіяни не ведуть наступальних дій, але вводять звідти на територію України додаткові підрозділи. Частина малих населених пунктів окупована, там викрадають активістів та представників місцевого самоврядування. Підрозділи РФ хаотично обстрілюють Чернігів та інші населені пункти. Кількість вбитих мирних мешканців важко порахувати, рахунок пішов на сотні.