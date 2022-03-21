Уперше від початку війни росіяни обстріляли Житомирську область із «Градів». Унаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Як повідомив голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко, у неділю, 20 березня, росіяни вперше обстріляли Житомирську область із реактивної системи залпового вогню «Град». Раніше обстріли Житомирщини здійснювали ракетами.

«20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді, по населеному пункту Селець», – повідомив Віталй Бунечко.

За його даними, внаслідок обстрілів загинули троє військовослужбовців та одна цивільна людина.

Наразі ворог обстрілює населені пункти на півночі Житомирської області.